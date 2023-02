Antes de encarar o mata-mata estadual e a Copa do Brasil, o Goiás inicia nesta quarta-feira (22) a disputa da Copa Verde. Pelas oitavas de final, joga contra o União Rondonópolis-MT na Serrinha, a partir das 20 horas, se inserindo em uma competição que pode servir como caminho alternativo para disputa nacional e conquista de um título na temporada.

É a terceira vez do Goiás na Copa Verde. O alviverde ainda busca sua primeira final. Em 2019, caiu na semi para o Cuiabá, que acabou campeão naquele ano. Foi a melhor campanha esmeraldina, pois o time eliminou Brasiliense (oitavas) e Luverdense (quartas) antes de cair para o Dourado.

Mais recentemente, o Goiás sequer passou da 1ª fase - foi eliminado, em 2022, na 1ª fase pelo Real Noroeste-ES nos pênaltis.

Agora, como os Estaduais ganharam relevância na classificação para a Copa do Brasil, as competições que bonificam seus campeões com vaga avançada no torneio nacional se tornaram um caminho alternativo, casos de copas Verde e do Nordeste e Série B - entram na 3ª fase junto com os participantes da Libertadores.

O Goiás é favorito à vaga na semifinal do Goianão e, mais do que isso, a disputar a decisão. Se tudo correr como o clube planeja, a vaga pelo Estadual vem. A Copa Verde seria uma segunda opção, em caso de precoce eliminação no Goiano, ou um atalho para uma fase mais avançada.

Se avançar na Copa Verde, o Goiás enfrenta, nas quartas, o vencedor do duelo entre Brasiliense-DF e Tocantinópolis-TO. Entre as fases que o alviverde goiano pode disputar, as oitavas são a única que é disputada em jogo único - em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. A partir das quartas, o confronto é em partidas de ida e volta.

“Conquistando a Copa Verde, entramos na 3ª fase da Copa do Brasil. É importante valorizar bastante esta competição. É jogo importante para a sequência”, contou o zagueiro Sidimar, que estava na eliminação do ano passado para o Real Noroeste-RS. “É competição totalmente diferente do Goiano, até por envolver só os 90 minutos e já definir quem passa de fase.”

Sidimar avalia que o Goiás levará certa vantagem no aspecto físico por estar “descansado” - não teve jogos no período de carnaval, enquanto o União jogou no domingo para se classificar para as oitavas. “Jogando em casa, estamos bem descansados e tem a questão da rotatividade do nosso elenco, que o professor Guto (Ferreira, técnico) tem colocado nos jogos. Podemos ter um pouco de vantagem sobre o União nesses aspectos para buscar o resultado positivo.”

A comissão técnica do Goiás planejou uma estratégia de divisão do elenco para a semana decisiva que terá pela frente, com Copa Verde nesta quarta-feira (22) e jogo de ida das quartas do Goianão no sábado (25). Um grupo deve ficar à disposição para o jogo da Copa Verde, enquanto outro grupo vai treinar para o duelo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano contra o Goiânia, no sábado (25).

O técnico Guto Ferreira disse que dá importância à disputa da Copa Verde, mas lembra que é necessário, ao mesmo tempo, pensar na sequência do calendário e que, por isso, deve dividir o elenco.

“Vamos colocar um time na Copa Verde, um plantel para quarta e um plantel para domingo. Quem vai para a Copa Verde não treina, então o outro grupo treina forte, pois não estamos pensando só no sábado (Goianão), mas lá na frente”, explicou Guto Ferreira.

Para enfrentar o Goiás nas oitavas, o União Rondonópolis, que disputa a Copa Verde pela primeira vez, passou pelo Real Noroeste-ES na 1ª fase. Em um jogo desgastante sob chuva no domingo (19), bateu o time capixaba por 1 a 0.

No Mato-Grossense, é vice-líder e disputa, nos dois próximos fins de semana, as últimas rodadas da 1ª fase.

Para enfrentar o Goiás, o zagueiro Odail Júnior é desfalque porque está com desconforto muscular. O lateral esquerdo Rafael Franco e os atacantes Davidson e Eltinho não estão confirmados.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Matheus Alves (Marcelo Rangel); Bruno Santos, Sidimar, Edu e Sander (Bruno Melo); Willian Oliveira, Jhonny Lucas e Marquinhos Gabriel; Alesson, Gabriel Novaes e Wendell. Técnico: Guto Ferreira

UNIÃO-MT: Elias; Leo Campos. Barão, Bruno Maia e Félix Jorge; Serginho, Michel e Ruan Bahia; Caique, Davidson (Luiz Gabriel) e Eltinho (Alessandro). Técnico: Odil Soares

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia)

Horário: 20 horas

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf/MS

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz/MS e Diego dos Santos Ruberdo/MS

Ingressos: 40 reais (cadeira e visitante) e 30 reais (tobogã e espaço família). Promoção: meia com camisa do Goiás