Goiás e Vila Nova fizeram clássico movimentado e quente na Serrinha na manhã deste domingo (29). Após uma temporada sem a disputa da partida, os rivais esmeraldinos e colorados voltaram a duelar pelo Goianão, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Goiano e o time alviverde venceu por 1 a 0. Abaixo confira imagens do confronto pelas lentes do repórter fotográfico Diomício Gomes, do jornal O Popular.

