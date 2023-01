A 4ª rodada do Goianão 2023 será aberta neste sábado (21) no estádio Olímpico. A partir das 16 horas, Goiânia e Aparecidense entram em campo com objetivo de ampliar o bom momento neste início de competição estadual. As duas equipes chegam para o duelo vindo de resultados diferentes, mas que elevaram os ânimos dos elencos.

Os dois times querem vencer para seguir no momento de ascensão na classificação e aumentar a quantidade de pontos neste início de Goianão, já de olho em uma eventual classificação à fase eliminatória.

Goiânia e Aparecidense chegam embalados para o duelo. Na última rodada, os times conquistaram importantes resultados, que aumentam a expectativa para o confronto deste sábado (21).

O Galo, após sofrer dois gols do Inhumas, buscou o empate nos acréscimos da etapa final diante do Pantera Avinhada e pontuou pela segunda rodada seguida. Em casa, espera vencer novamente para abrir distância para as últimas posições e seguir na faixa dos oito primeiros colocados, que avançam ao mata-mata.

A Aparecidense, por sua vez, venceu o segundo jogo seguido no último compromisso. Fora de casa, o Camaleão bateu o Grêmio Anápolis de virada e vai iniciar a 4ª rodada na 3ª colocação, a três pontos do líder Atlético-GO, que faz jogo duro na rodada no clássico contra o Vila Nova.

A diretoria do Goiânia fez promoção de ingressos, com preço de 10 reais, e espera que a torcida vá em número maior do que na primeira partida do Galo como mandante neste Goianão. Contra o Grêmio Anápolis, na vitória de 1 a 0 na 2ª rodada, apenas 132 torcedores compareceram ao Olímpico. Esse é o pior público pagante do Estadual, até aqui.

Goiânia e Aparecidense vão se enfrentar pela 16ª vez na história. O Camaleão leva vantagem no retrospecto com oito vitórias, contra três triunfos do Galo. Os times já empataram em quatro ocasiões.