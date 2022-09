Goiânia e Jaraguá abrem o 2º turno da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano neste sábado (17), às 16 horas, no Estádio Olímpico. O time alvinegro busca a vitória para se manter por mais uma rodada na faixa de acesso à elite estadual, enquanto o Jaraguá precisa se recuperar para se afastar da zona do rebaixamento e se colocar em condições de disputar as primeiras colocações.

O ingresso custa 40 reais. Os torcedores do Goiânia que estiveram com a camisa do clube podem pagar meia-entrada.

Com 13 pontos em sete jogos disputados, o Galo teve um bom aproveitamento no 1º turno, mas, mesmo se vencer a partida contra o Jaraguá, dificilmente tomará a liderança do Inhumas. A Pantera Avinhada tem 16 pontos, com saldo positivo de oito gols, enquanto o saldo do Goiânia é um. Ou seja, só com uma goleada grande conseguiria tomar a ponta da classificação.

A sequência da 1ª rodada do 2º turno será no domingo (18) com dois jogos. O líder Inhumas recebe o Cerrado, lanterna da competição, no Estádio Zico Brandão, em Inhumas, às 15h30. A outra partida do domingo é entre Aseev (4ª colocada) e Anapolina (3ª colocada). Dois pontos separam as duas equipes, que fazem confronto direto na briga pelo G2. O jogo será disputado em Guapó, às 16 horas, no Estádio Valdir Cândido de Queiroz.

A rodada será encerrada somente na quarta-feira (21), quando o Aparecida enfrenta o Itumbiara, às 15h30, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Na zona do rebaixamento, o Itumbiara tenta escrever uma nova história no 2º turno. Terá pela frente o Aparecida, que está com nove pontos, na 5ª colocação, e ainda sonha com objetivos maiores no torneio.

3ª Divisão

Duas partidas abrem neste sábado, às 15h30, a 3ª rodada da 3ª Divisão do Goiano. Em Guapó, no Estádio Valdir Cândido de Queiroz, jogam Independente, de Rio Verde, e Mineiros, que buscam a reabilitação após derrotas na rodada anterior.

O jogo é válido pelo Grupo A, que tem o Santa Helena (6 pontos) como líder, seguido por Rioverdense (3), Independente (3) e Mineiros (0).

No Zico Brandão, em Inhumas, o Centro-Oeste, de Senador Canedo, enfrenta o Uruaçu, em partida que vale a liderança do Grupo C, pois cada time tem três pontos - o União Inhumas ainda não pontuou nessa chave.

A 3ª rodada será completada no domingo com três partidas às 15h30: Santa Helena x Rioverdense, no Estádio Gilmar Alves, em Bom Jesus de Goiás; Trindade x ABD, no Abrão Manoel da Costa, em Trindade; e Royal x América, no Estádio Serra do Lago, em Luziânia.