O Goiânia espera que, até o final desta semana, os contratos dos jogadores do clube sejam publicados no BID da CBF. De acordo com o diretor de futebol Henrique Santos, 23 atletas serão regularizados e ganharão condições de jogo. A equipe alvinegra estreia na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, no sábado (6), contra o Cerrado.

Entre os reforços estão o zagueiro Danrlei Ferrugem e o volante Gabriel Jordan, que chegaram nesta semana vindos do Estrela do Norte (ES), onde atuavam.

“Montamos um elenco jovem e estamos aproveitando vários garotos da base”, ressaltou Henrique, citando como exemplo o goleiro Léo Wal, ex-Ferroviária (SP), que foi contratado para o lugar de Jonathan, que havia acertado com o Goiânia, mas não ficou no clube.

Os outros goleiros do Galo são Júnior, de 26 anos, ex-Audax (RJ) e Água Negra (MS), e Pedrão, de 18 anos, que é das categorias de base do clube alvinegro.

O diretor evitou citar algum jogador como destaque. “Apostamos num time jovem, com garotos na faixa de 22 e 23 anos. Sabemos que vamos enfrentar rivais experientes, mas cada time faz sua opção de trabalho”, disse Henrique.

O Cerrado, adversário do Goiânia na estreia, conta com jogadores como o meia Alan Mineiro, o atacante Anselmo e o lateral direito Rafael Cruz, entre outros veteranos.

Goiânia e Cerrado vão se enfrentar no Estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia, e o técnico Marcus Alexandre faz os últimos acertos no time alvinegro nesta quinta (4) e sexta (5).

Walter

O experiente atacante Walter continua treinando no Goiânia para readquirir condições físicas, mas, por enquanto, não será contratado, pois tem outros planos para a sua carreira.

A 1ª rodada da Segundona tem ainda no sábado o duelo Jaraguá x Itumbiara, enquanto que no domingo jogam Inhumas x Anapolina e Aseev x Aparecida. A competição tem oito times e dois deles sobem para a 1ª Divisão.