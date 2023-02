O Goiânia anunciou a demissão do técnico Luca Oliveira. O treinador de 42 anos deixou o comando do Galo um dia após a equipe alvinegra ser goleada pelo Anápolis, por 4 a 0, em confronto válido pela 7ª rodada do Goianão 2023. Ele comandava o time da capital desde o ano passado, quando foi contratado nas rodadas finais da 2ª Divisão e conquistou o acesso à elite estadual.

Nesta passagem, Lucas Oliveira comandou o Goiânia em nove partidas e teve aproveitamento de 51,9%. Foram quatro vitórias, dois empates e três derrotas, todas por goleada: 3 a 0 para o Vila Nova e dois 4 a 0 para Morrinhos e Anápolis. Essas derrotas pesaram para a sequência do treinador à frente do clube.

O Goiânia é o 8º colocado do Campeonato Goiano com oito pontos e fecha a faixa de classificação do Estadual. O Galo busca a reabilitação na competição diante do líder Atlético-GO, no clássico entre as equipes no domingo (5), a partir das 10h30, no estádio Olímpico.

Essa foi a segunda mudança de treinador durante a 7ª rodada. Antes do Galo, o Morrinhos demitiu o técnico Augusto César. Neste Goianão, outros dois clubes também realizaram mudanças no comando técnico: Grêmio Anápolis (trocou Edson Silva por Glauber Ramos) e Iporá (trocou Omar Feitosa por Edson Silva).

Confira a nota de despedida do treinador:

Encerro hoje minha passagem no Goiânia Esporte Clube. Após termos conquistado um acesso difícil no ano passado e de um bom início de Campeonato Goiano 2023, o clube optou por trocar o comando técnico da equipe após as últimas partidas. Me despeço com a equipe fora da zona de rebaixamento(que era o objetivo pré-estabelecido) e, além disso, dentro da zona de classificação para a próxima fase, mesmo com todas as imensas dificuldades que enfrentamos.



Fica o meu agradecimento a todos que trabalham neste clube e que estiveram envolvidos, tanto no nosso acesso em 2022 quanto na campanha deste ano. Um grande abraço especial aos torcedores do Galo, que foram importantíssimo na conquista das vitórias. Até breve…