Em fase crescente dentro da temporada, o Goiás chega ao clássico Go-Go para defender uma série de sete vitórias consecutivas. Essa é a maior sequência positiva do time esmeraldino desde a temporada de 2019, quando o Goiás teve oito vitórias seguidas. O Goiânia, por outro lado, chega às quartas de final após correr risco de rebaixamento.

O time do técnico Guto Ferreira abriu a atual série de vitórias ao derrotar o Vila Nova no Estádio Hailé Pinheiro, por 1 a 0, em 29 de janeiro. Depois disso, o Goiás bateu Inhumas, Grêmio Anápolis, Goianésia, o próprio Goiânia, Morrinhos e, por último, o União de Rondonópolis-MT.

A sequência positiva fez com que o Goiás conseguisse ultrapassar o Atlético-GO na tabela de classificação do Campeonato Goiano e garantisse vaga nas quartas de final da Copa Verde. Viver esses momentos duradouros de vitórias, no entanto, não tem sido algo comum para o Goiás nos últimos anos.

A última vez que o Goiás venceu sete jogos seguidos foi no início da temporada de 2019. Naquela ocasião, o time esmeraldino era treinado por Maurício Barbieri e venceu os oito primeiros jogos disputados, sete deles pelo Goiano e um pela Copa do Brasil. Curiosamente, essa sequência teve início com uma vitória sobre o Goiânia, por 3 a 0, no Serra Dourada, e teve seu último episódio novamente no Go-Go, mas desta vez na Serrinha e com placar de 2 a 1.

Ao contrário do esmeraldino, o torcedor do Galo tem sofrido com a irregularidade de sua equipe dentro da temporada. Em 11 jogos disputados neste Goiano, o Goiânia não chegou a vencer duas seguidas e sofreu quatro goleadas.

Antes do clássico Go-Go, o Goiânia chegou a ficar ameaçado de rebaixamento, mas os resultados deixaram o clube livre para sonhar por uma vaga entre os oito clubes das quartas de final. O clube foi para a rodada final da 1ª fase fora do G8. Com uma vitória sobre o Iporá e tropeço do Goianésia, na última rodada, conseguiu a vaga.