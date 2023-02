Goiânia e Goiás voltarão a jogar no Serra Dourada após três temporadas no único clássico das quartas de final do Goianão 2023. Para o Galo, o hiato sem jogos no principal palco do futebol goiano é de quatro anos, completados nesta quinta-feira (23). Já o time esmeraldino não atua no Serra há pouco mais de 3 anos e dois meses. Será o 48º encontro entre os rivais no estádio.

O único clássico das quartas de final do Goianão terá jogo de ida no Serra Dourada por opção do Goiânia. O Galo é mandante e acredita que terá uma renda maior do que teria se mandasse a partida no Olímpico, local em que atuou nos cinco duelos que disputou em casa na fase de classificação - a maior renda líquida do Goiânia neste Estadual foi de R$ 17.520,85, no clássico contra o Atlético-GO, pela 8ª rodada da 1ª fase, a única renda positiva do clube alvinegro no campeonato.

Por opção e durante um período por impossibilidade de uso, Goiânia e Goiás ficaram três temporadas sem atuar no principal palco do futebol goiano.

A última vez que o Galo jogou no Serra Dourada foi no dia 23 de fevereiro de 2019. Na ocasião, o Goiânia venceu o Itumbiara por 1 a 0 pela 8ª rodada da fase de grupos do Goianão. No final daquele ano, no dia 8 de dezembro, o Goiás venceu o Grêmio por 3 a 2 no encerramento do Brasileirão. Foi o último duelo no estádio até a reabertura, no ano passado.

Leia também:

+ Último jogo do Goiás no Serra Dourada se tornou despedida de Michael

+ Relembre o último clássico Go-Go disputado no Serra Dourada

Boa parte do período sem jogos das equipes no Serra Dourada foi por causa da impossibilidade de uso do estádio. Em 2020, o Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT) iniciou vistorias no principal palco do futebol goiano e identificou que o estádio precisava passar por reformas estruturais, algumas delas para proteção contra descargas atmosféricas e nos 36 banheiros disponíveis, por exemplo.

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado entre o Ministério Público de Goiás e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), no dia 1º de abril de 2022, e o Serra Dourada voltou a ficar disponível para jogos. A reabertura foi no duelo entre Vila Nova e Fluminense, pela 3ª fase da Copa do Brasil do ano passado, no dia 11 de maio - o time carioca venceu por 2 a 0.

Até agora, desde a reabertura, apenas Vila Nova e Atlético-GO mandaram jogos no Serra Dourada. Foram nove partidas da dupla (seis do Tigre e três do Dragão). Goiânia e Goiás farão o primeiro jogo deles no local desde a reabertura do estádio.

O que também afastou os times do Serra Dourada foi a opção das diretorias de não atuarem no principal palco do futebol goiano.

Em 2019, no retorno à elite do Campeonato Goiano, o Goiânia começou a temporada jogando no Serra Dourada porque faltavam laudos para o estádio Olímpico, que foi a casa do clube na campanha da Divisão de Acesso. Um dos documentos, da Vigilância Sanitária, chegou a ter uma taxa de R$ 2.130,00 paga pelo clube alvinegro na época.

Após a liberação, o Galo trocou o Serra pelo Olímpico e não voltou a jogar no principal palco do futebol goiano como mandante.

O Goiás, por sua vez, jogou a temporada de 2019 inteira no Serra Dourada, já que a Serrinha ainda não tinha capacidade para receber partidas da elite do Brasileirão. Em 2020, por causa da impossibilidade de uso, após recomendação feita pelo GFUT, o Serra já não estava disponível. No início de 2020, a pandemia da Covid-19 paralisou atividades, incluindo o futebol, e a posterior retomada do esporte foi feita sem público.

A Serrinha, com reformas do tobogã e setor leste concluídas, passou a receber jogos do Goiás nas séries A e B do Campeonato Brasileiro e demais torneios que o clube disputou de 2020 até este ano. A diretoria esmeraldina já criticou publicamente as condições do Serra Dourada e não tem o desejo de voltar a mandar jogos no local, o que pode ocorrer neste ano com a disputa da Copa Sul-Americana.

O regulamento da competição continental prevê que os jogos a partir da fase eliminatória sejam disputados em locais com capacidade mínima de 20 mil lugares. Em Goiânia, o Serra Dourada é a única opção. Foi esse fator que fez com o que o Atlético-GO mandasse seus jogos no principal palco do futebol goiano no passado. O clube rubro-negro disse que teria de pagar multa porque a iluminação não tinha a capacidade exigida pela Conmebol.

Na história, Goiânia e Goiás vão disputar o 48º clássico entre eles no Serra Dourada. O time esmeraldino venceu 25 vezes, o Galo ganhou oito partidas e 14 terminaram empatadas. Os clubes rivalizam no local desde 1975, ano da inauguração da praça esportiva, que coincidentemente marcou o fim de conquistas do Goiânia na 1ª Divisão estadual.