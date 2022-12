Remanescente da campanha de acesso à elite com o Goiânia, o técnico Lucas Oliveira prepara a equipe do Galo para o retorno à 1ª Divisão e tem um elenco com 20 jogadores contratados. O clube alvinegro ainda busca algumas peças no mercado e deve anunciar novidades na próxima semana.

O treinador explica que os primeiros dias de trabalho, realizados na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil, estão sendo feitos para deixar o grupo de atletas no mesmo nível de preparação física.

"Nesses primeiros dias, estamos nos adaptando e realizando trabalhos físicos e técnicos para evoluir os atletas. Existe uma diferença grande entre uns e outros atletas e estamos trabalhando para deixar o grupo homogêneo", explicou Lucas Oliveira.

"A ideia é, nesse período de preparação, conseguir transmitir todos os fatores para eles chegarem bem na estreia do campeonato. Temos feito trabalhos bons, estamos em um local que nos dá as condições para trabalhar bem", completou o treinador do Goiânia.

Nesta quarta-feira (14), o Galo acertou a chegada do lateral direito Jean Kennedy, de 30 anos, que estava no Costa Rica-MS. O técnico Lucas Oliveira disse que o clube alvinegro ainda buscará no mercado mais reforços para deixar o elenco pronto para a estreia no Goianão.

"Estamos no mercado, ainda faltam algumas peças para buscar. Acredito que até na próxima semana já estejamos com o grupo completo para, aí sim, pensar só no Vila Nova para a estreia do campeonato. Vamos buscar nosso objetivo, que é grande, do tamanho da tradição do Goiânia", disse Lucas Oliveira. O Goiânia estreia contra o Vila Nova, no OBA, no dia 12 de janeiro (quinta-feira), às 20h30.

Essa é a quarta edição consecutiva em que Lucas Oliveira dirige um clube do Goianão, sendo a segunda vez que faz isso desde o início da pré-temporada - Jaraguá (2020), Jataiense (2021), Morrinhos (2022) e Goiânia (2023).

Confira o elenco do Goiânia que realiza pré-temporada:

Goleiro: Johnathan e Lúcio

Laterais: Jean Kennedy, Iago Sampaio, João Victor e Caio Mascarenhas

Zagueiros: Gabriel, Marcelo Xavier, Mateus Barbosa, Eduardo e Rhyan.

Meio-campo: Nivaldo, Júnior Ramos, Jean Carlos, Tabata e Borges.

Atacantes: Assuério, Nilsinho, Isac e Stefano Yuri.