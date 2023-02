O Goiânia não vai inscrever jogadores para a disputa da fase eliminatória Goianão 2023. O Galo manterá o plantel que terminou a fase de classificação para os jogos diante do Goiás. De acordo com o regulamento da competição, até dois atletas podem ser inscritos para a disputa do mata-mata do Estadual.

O técnico Alex Godoi conta com 30 jogadores para a disputa dos jogos contra o Goiás. Os duelos das quartas de final serão disputados no sábado (25), com a partida da ida com mando do Galo no Serra Dourada, e no dia 5 de março, com a decisão na Serrinha.

Neste Goianão, o Goiânia utilizou 26 jogadores na fase de classificação. Os meias Nilson Júnior e Assuério, o atacante Isaac, o volante Júnior Ramos e os zagueiros Eduardo e Marcelo Xavier foram os únicos jogadores que atuaram em todos os 11 jogos do Galo no Estadual até aqui.

