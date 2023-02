Sexto pior clube em média de público neste Goianão, entre 12 times, o Goiânia pretende mudar essa realidade com o clássico contra o Goiás pelas quartas de final do Campeonato Goiano, no Serra Dourada. O Galo vive a expectativa de receber o maior público do torneio até agora.

Em cinco jogos como mandante neste Goiano, o Galo tem média de apenas 939 torcedores por partida. O público total nos jogos do Goiânia como mandante foi de 4.696 torcedores. O Goiânia divulgou que mais de 7.200 ingressos tinham sido comercializados antes do meio-dia desta sexta-feira (24). Só com esses bilhetes, a média de público do clube vai ultrapassar a barreira de 1.900 torcedores por jogo. Então, a média atual vai pelo menos dobrar após o clássico Go-Go deste sábado (24).

A diretoria do clube alvinegro está otimista para uma presença ainda maior da torcida no estádio e, por isso, a ideia é registrar o maior público desta edição do Estadual até agora. O maior público foi no clássico entre Goiás e Vila Nova, quando o Estádio Hailé Pinheiro recebeu 10.660 pagantes. Caso o público do Go-Go supere os 15 mil pagantes, o Goiânia pode até terminar a competição como detentor do maior público da atual edição do Goiano porque isso só não vai ocorrer se outro clube decidir mandar jogos no Serra Dourada. Nenhum dos demais estádios disponíveis para os clubes das quartas de final do Goianão possui capacidade de público superior a 15 mil.