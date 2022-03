Esporte Goiânia recebe 1º Campeonato Free Fire Mobile Competição será individual e por duplas nos dias 12 e 13 de março. As inscrições custam 10 reais

O 1º Campeonato Free Fire Mobile será neste final de semana, sábado (12) e domingo (13), em Goiânia. A competição tem duas modalidades, solo e duplas, e as disputas começam às 17 horas nos dois dias. As inscrições estão abertas e podem ser feitas via WhatsApp até às 22 horas de sexta-feira (11). O valor da taxa é 10 reais. Os inscritos vão receber o link das ...