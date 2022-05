Esporte Goiânia recebe etapa do Campeonato Goiano de Poker Competição será disputada entre os dias 21 e 29 de maio, com premiação de R$ 400 mil

Goiânia será sede, entre os dias 21 e 29 de maio, da 2ª etapa do Campeonato Goiano de Poker Texas Hold’em. O torneio será disputado no Players Poker Club, no Jardim América, a partir das 15 horas, e terá premiação de R$ 400 mil. A organização do campeonato estima que pelo menos 500 competidores devem participar do torneio, a única exigência é que o jogador tenha ...