Goiânia recebe, até este domingo (20), o Cerrado Open, competição de cubo mágico que reúne 59 jogadores de Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais, na Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação da UFG, na Praça Universitária, no Setor Universitário. Os horários de disputa são entre 8 horas e 18 horas, neste sábado (19), e entre 9h30 e 16h30, no domingo (20). Qualquer pessoa pode assistir aos duelos.

São 17 categorias para resolução do cubo mágico. A competição é aberta e qualquer pessoa pôde se inscrever - o prazo já se encerrou. Este é o primeiro torneio realizado em Goiânia desde 2020, quando o Pequi Open foi disputado, e é uma tentativa de movimentar o cenário de cubo mágico na cidade e no estado.

“Há dez anos, Goiânia teve a segunda maior competição do Brasil, que foi o Goiânia Open, um torneio top 5 da América Latina. A cidade teve e tem expoentes no esporte, já teve recordes sul-americanos e tem os melhores do Brasil competindo na categoria Piraminx. O esporte está renascendo no Estado”, diz Luiggi Giovanucci, delegado da Associação Mundial de Cubo Mágico, que é estudante de Engenharia da Computação da UFG.

Desde agosto, é Luiggi quem comanda um projeto de extensão envolvendo cubo mágico e ensino. É o ponto de partida para o que pretende o estudante de 25 anos, que é fazer da UFG um grande centro da atividade.

Depois do Cerrado Open, a intenção é realizar duas competições em 2023, com o projeto de trazer competição de nível nacional para Goiânia.

Confira as categorias do Cerrado Open

Pyraminx

Cubo 4x4x4

3x3x3 Com Uma Mão

Cubo 3x3x3

Skewb

Cubo 5x5x5

Cubo 2x2x2

3x3x3 em Menos Movimentos

3x3x3 Múltiplos Cubos Vendado

3x3x3 Vendado

Cubo 6x6x6

Square-1

Cubo 7x7x7

Megaminx

5x5x5 Vendado

Clock

4x4x4 Vendado