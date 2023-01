Na partida em que as duas equipes precisavam da reabilitação no Estadual após serem goleados na rodada de abertura, o Goiânia se deu melhor e conquistou a primeira vitória na competição na tarde deste domingo (15).

Em jogo equilibrado, de muita marcação e de poucas chances, o Galo venceu apertado o Grêmio Anápolis por 1 a 0, no Estádio Olímpico, com gol marcado aos 12 minutos do primeiro tempo por Wallace.

O time alvinegro sairá para enfrentar o Inhumas na quarta-feira (18), fora, enquanto o Grêmio Anápolis jogará pelo primeiro triunfo em casa, diante da Aparecidense, também na quarta-feira.

Campeão do Estadual 2021, o time anapolino não tem bom início de competição, pois perdeu duas vezes – neste final de semana e de goleada para o Atlético-GO, por 4 a 1.

Leia também:

+ De virada, Atlético-GO ganha do Goiás no Accioly

+ A tabela completa e as próximas rodadas

No primeiro tempo, o Goiânia articulou melhores jogadas e se aproveitou de uma delas para abrir o placar. Na tabelinha curta na entrada da área, a jogada de Assuério foi aproveitada com chute rasteiro e cruzado de Wallace – Goiânia 1 a 0, aos 12 minutos para delírio dos torcedores do Galo. O time alvinegro não conseguiu encaixar o contra-ataque, mas manteve a vantagem no placar na etapa inicial.

O Grêmio Anápolis teve a melhor chance no segundo tempo, ao carimbar a trave do goleiro Lúcio. No rebote, João Celeri tentou dominar a bola, mas desperdiçou a oportunidade do empate. O Goiânia poderia ampliar, mas errou o passe final para deixar um jogador em boas condições de marcar mais gols e diminuir o saldo negativo gerado após ser goleado pelo Vila Nova por 3 a 0.