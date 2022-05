Esporte Goiânia sedia finais do Brasileiro Universitário de eSports Jogos decisivos serão disputados a partir desta quinta-feira (19) no Passeio das Águas Shopping

Goiânia será sede das finais do Campeonato Brasileiro Universitário de eSports a partir desta quinta-feira (19). O evento terá a definição de campeões em seis modalidades eletrônicas: League of Legends, FIFA21 (masculino e feminino) Clash Royale (masculino e feminino), Free Fire, Poker e CS Go. O vencedor, em cada modalidade, recebe medalha como premia...