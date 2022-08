O Goiânia venceu a primeira partida na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Neste sábado (20), o Galo bateu o lanterna Aparecida, por 1 a 0, no Olímpico e sobe na tabela da competição. O jogo foi um dos dois duelos que abriram a 3ª rodada da competição estadual. No OBA, a líder Aseev perdeu o 100% de aproveitamento ao empatar com o Cerrado por 2 a 2.

Com os resultados, a Aseev segue na liderança com 7 pontos, enquanto o Cerrado permanece em 5º, mas com 3 pontos. Quem subiu na classificação foi o Goiânia, que chegou aos 4 pontos e assume a 3ª posição. O Aparecida permanece em último com 1 ponto.

A 3ª rodada da Divisão de Acesso será concluída neste domingo (21) com dois jogos. Às 15h30, o Inhumas encara o Jaraguá no Zico Brandão. A partir das 16 horas, Anapolina e Itumbiara se enfrentam no Jonas Duarte.

