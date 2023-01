O Goiânia venceu a Aparecidense por 2 a 1, neste sábado (21), no Estádio Olímpico, na abertura da 4ª rodada do Campeonato Goiano. Nilsinho e Wallace marcaram para o Galo. João Diogo fez o do Camaleão.

O Galo chega aos 7 pontos, ultrapassa quatro adversários, incluindo o Camaleão, fica momentaneamente em 3º lugar e encosta no vice-líder, Crac, que tem a mesma pontuação e é superior no saldo de gols.

A Aparecidense, com 6 pontos, está em 4º lugar, mas pode ser ultrapassada neste domingo (22), que terá cinco partidas do Goianão.

É a segunda vitória do Goiânia no Goianão - a única derrota ocorreu na estreia, diante do Vila Nova. Depois disso, foram duas vitórias e um empate.

"É um adversário muito difícil, de Série C do Brasileiro, que vem chengado nas finais do Campeonato Goiano. Fizemos um grande jogo. Agora, a gente está no G4 e longe da zona de rebaixamento", disse Lucas Oliveira, técnico do Goiânia, à FGF TV, reforçando a meta de se classificar entre os oito para as quartas de final do Estadual.

A primeira boa chance do jogo foi da Aparecidense, com Robert, aos 12 minutos. Aos 20, o Goiânia saiu na frente. Após jogada próxima da área, sai o passe para a área. O goleiro do Camaleão, Pedro Henrique, saiu na bola e poderia interceptar, mas deixou passar e a bola sobrou para Nilsinho só completar para o gol.

No segundo tempo, a Aparecidense pressinou pelo empate. Johnathan apareceu com uma defesa importante aos 22 minutos da segunda etapa.

Aos 27, a Aparecidense empatou. Fez a jogada pela esquerda. Por ali, João Diogo recebeu e chutou na saída do goleiro do Goiânia. 1 a 1.

O Galo conseguiu garantir a vitória ao converter pênalti. Gaúcho, que entrara no segundo tempo, driblou Luiz Araújo pela esquerda e invadiu a área. O marcador veio no encalço e tentou desarmar por trás. A arbitragem viu pênalti.

Aos 37, Wallace bateu no canto esquerdo, à meia altura, e Pedro Henrique caiu para o lado direito. 2 a 1 para o Goiânia. É o segundo gol de Wallace no Goianão.

Johnathan salvou o Galo com uma defesa difícil aos 40 e poderia ter ampliado aos 42, quando Wallace quase complica o goleiro Pedro Henrique. Houve mais pressão da Aparecidense, mas o Goiânia conseguiu segurar a vitória.

Na próxima rodada, o Goiânia enfrenta o Morrinhos, fora de casa, quarta-feira (25), às 20 horas, no Centro Esportivo João Vilela. A Aparecidense recebe o Inhumas, no mesmo dia, às 20h30, no Estádio Aníbal Batista de Toledo.