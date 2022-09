O Goiânia confirmou a ascensão técnica na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano no jogo de abertura da 5ª rodada da competição, na noite desta quarta-feira (31). Jogando em casa, no Estádio Olímpico, o Galo obteve a terceira vitória seguida na competição ao bater a Anapolina por 2 a 1, resultado que o deixa na liderança provisória do torneio com dez pontos.

Além de obter o triunfo, o Galo quebrou a invencibilidade de quatro partidas da Rubra na Segundona. Os gols do Galo foram de Isaac, aos 30 minutos do primeiro tempo, e Maycon (contra), aos 7 minutos do segundo tempo. Jheimy fez o gol de honra da Anapolina, considerada uma das favoritas ao acesso à elite estadual, mas que ainda não emplacou no torneio.

A equipe de Anápolis tem uma vitória, 3 empates e 1 derrota na competição, é 4ª colocada, com 6 pontos. O Goiânia vai se ajustando e conquistando resultados importantes.

A 5ª rodada prossegue na noite desta quinta-feira (1º), às 19h30, em Aparecida de Goiânia, onde o Cerrado (três pontos) e o Itumbiara (dois pontos) buscam a primeira vitória em jogo que será disputado no Estádio Annibal Batista.

A 5ª rodada termina na tarde de sábado (3), a partir das 15h30, com duas partidas: Jaraguá x Aseev (em Jaraguá, no Estádio Amintas de Freitas), e Inhumas x Aparecida (em Inhumas, no Estádio Zico Brandão). O time inhumense é vice-líder da Divisão de Acesso, com nove pontos. Caso vença, retoma a ponta.