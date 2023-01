Os melhores momentos e resultados do Goiânia, no Goianão 2023, foram no Estádio Olímpico, onde venceu o Grêmio Anápolis (1 a 0) e a Aparecidense (2 a 1). Pressionado pela necessidade de reabilitação, o Galo pretende voltar a vencer em casa. Desta vez, terá como adversário o embalado Goianésia, na tarde deste sábado (16), às 16 horas.

Um triunfo como mandante deixará o time alvinegro à frente do adversário. Se for derrotado, perderá posições importantes na tabela. Por isso, jogará pelo resultado positivo no Olímpico.

As duas equipes tiveram resultados bem diferentes na rodada passada. O Goiânia foi goleado pelo Morrinhos, no Sul goiano, por 4 a 0. É a segunda goleada sofrida pelo Galo, que mostra sinais de irregularidade no Estadual – perdeu na estreia para o Vila Nova por 3 a 0. O técnico Lucas Oliveira não divulgou a equipe que começa a partida em casa, mas o sistema defensivo precisa de ajustes, pois sofreu dez gols em cinco jogos.

O Goianésia tem o melhor aproveitamento nas últimas três rodadas, pois venceu três vezes: Morrinhos (2 a 1), Inhumas e Grêmio Anápolis (ambos por 1 a 0). O Azulão do Vale tem nove pontos, está em 3º lugar e também ficará numa posição melhor ainda se vencer fora.

Os ingressos para Goiânia x Goianésia custam 20 reais - torcedor com camisa do Galo paga meia.

Depois de duas derrotas nas rodadas iniciais, o técnico Silvio Criciúma conseguiu com que o Goianésia conquistasse resultados importantes. O atacante Nunes, que discutiu com torcedores no jogo passado, não foi relacionado para enfrentar o Goiânia.

GRÊMIO ANÁPOLIS X INHUMAS

Válido pela: 6ª rodada do Goiano

Data: 28/1/2023 (sábado)

Horário: 16 horas

Estádio: Jonas Duarte

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Tiago Gomes e Ricardo Prado

Ingressos: 40 reais (cadeiras) e 20 reais (arquibancada)

Ainda em busca dos primeiros pontos, o Grêmio Anápolis encara o Inhumas. Em casa, a Raposa busca a primeira vitória no Goianão que pode trazer ânimo para a equipe seguir a busca pela permanência com mais confiança.

Uma retomada de confiança é que o Inhumas também espera na 6ª rodada. Após bom início de competição, a Pantera perdeu nas duas últimas rodadas e se aproximou da zona de rebaixamento. Contra o Grêmio Anápolis, tenta vencer novamente, se distanciar do Z2 e voltar a figurar na faixa de classificação.

Esse será o primeiro confronto entre as equipes na história.

ANÁPOLIS X IPORÁ

Válido pela: 6ª rodada do Goiano

Data: 29/1/2023 (domingo)

Horário: 16 horas

Estádio: Jonas Duarte

Árbitro: Artur Morais

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e D. Bonifácio

Ingressos: 50 reais (cadeiras) e 20 reais (arquibancada)

Depois de acabar com a invencibilidade do líder Atlético-GO, o Anápolis volta a jogar como mandante com objetivo de embalar e se consolidar na faixa de classificação do Goianão. Em casa, o Galo da Comarca conta com os bons momentos do meia Ariel e do atacante Gonzalo para tentar superar o Lobo Guará.

Sob o comando do novo treinador, Edson Silva, que volta ao clube, o Iporá tenta encerrar a sequência de quatro derrotas seguidas - é a segunda pior sequência entre os 12 times do Goianão, à frente só do Grêmio Anápolis, que perdeu mais vezes, cinco partidas. O Lobo Guará foi goleado na rodada passada pelo Vila Nova e tenta surpreender o Anápolis no Jonas Duarte.

CRAC X MORRINHOS

Válido pela: 6ª rodada do Goiano

Horário: 16 horas

Estádio: Genervino da Fonseca (Catalão)

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: L. Carvalho e Márcio Marques

Ingressos: 40 reais (inteira) e 20 reais (com a camisa do Crac)

Depois de 11 anos, Crac e Morrinhos voltam a se enfrentar pelo Campeonato Goiano. Os times não duelavam desde 2012 e o reencontro será em Catalão, onde o Leão do Sul ainda não perdeu neste Goianão e como espera se manter para seguir nas primeiras colocações do Estadual.

O reencontro entre as equipes promete gols, ao menos se conseguirem manter a média das últimas rodadas. O Morrinhos marcou oito gols nos dois últimos jogos, ambos com goleadas de 4 a 0, que tiraram o time tricolor da zona de rebaixamento e levaram para o G8. O Leão do Sul fez três gols no último compromisso em casa.