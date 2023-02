Clássico mais antigo do futebol goiano e marcado por um rivalidade ímpar entre os dois clubes, Goiânia x Atlético-GO volta a ser disputado na manhã deste domingo (5), a partir das 10h30, no palco em que os dois tivais travaram os principais embates ao longo de 85 anos de história. A principal casa deste clássico é Estádio Olímpico, reconstruído e reaberto em 2016, repaginado e muito diferente do cenário das principais partidas entre alvinegros e rubro-negros no passado.

(Confira onde assistir, prováveis escalações, escala de arbitragem e valores dos ingressos no fim deste texto)

Os dois clubes mais antigos da capital querem reforçar a tradição e criar um clima nostálgico na rodada do Goianão. Por isso, prepararam divulgação nas redes sociais e peças alusivas à atmosfera de um jogo: o rádio de pilha, os gols do passado, o desfile das mascotes (Galo Carijó e Dragolino), os torcedores batizados nas duas fileiras, as novas turmas chegando, tudo isso para criar a atmosfera de jogo entre dois rivais. Neste Estadual, o clássico está de volta com o Goiânia em crise e o Atlético-GO líder.

+ Confira a classificação atualizada do Goianão 2023

Conforme registros do Futebol de Goyaz, projeto de documentação e resgate da história do futebol goiano, o primeiro clássico foi disputado no dia 31 de julho de 1938, no campo do Atlético-GO, hoje Estádio Antônio Accioly, com vitória alvinegra. Já são 85 anos desde que a capital começava a ganhar forma, contornos, personagens e tinha o futebol amador como opção de lazer.

Até aquele momento, o Goiânia era chamado de Corinthians e se batizou com nome da capital. Por anos, foi o principal time da capital, enquanto o Atlético-GO era a expressão de Campinas, que deixava a condição de município para se tornar bairro da nova capital e tinha moradores insatisfeitos com isso. Os números mostram equilíbrio entre os clubes, desde então.

O último clássico foi disputado no dia 8 de março de 2020, também no Estádio Olímpico – a vitória foi rubro-negra, por 1 a 0. O terreiro do Galo se tornou casa do Dragão em alguns anos mais recentes, quando o clube deixou de jogar no Serra Dourada e optou por reformar e ampliar o Accioly. E será no novo Olímpico, palco das principais decisões de títulos entre os dois, que os clubes rivalizam na manhã deste domingo (5). A modernidade do futebol e a nova arquitetura da praça esportiva no centro goianiense não apagam o caráter histórico do velho clássico local.

O contexto do clássico está bastante modificado em relação aos primórdios. Mandante, o Goiânia busca sobreviver na elite do Estadual. Desde o início do século 21, o clube convive com acessos e descensos. Os últimos títulos foram na Divisão de Acesso: 1998 e 2006.

Ano passado, numa disputa parelha e dramática, conseguiu voltar à 1ª Divisão como vice da Segundona, mas se vê novamente mergulhado em problemas. Tem 8 pontos no Goianão e convive com as chances de classificação às quartas de final e com a possibilidade de terminar na zona do “nem” (nem cai nem se classifica) ou até ser rebaixado.

Troca de técnico

A goleada de 4 a 0 para o Anápolis acirrou a crise, que também é composta por três jogos sem vitória, com duas goleadas sofridas (outro 4 a 0 para o Morrinhos) e um empate. O técnico Lucas Oliveira foi demitido e será substituído, interinamente, pelo auxiliar e treinador da base do Galo, Alex Godoi.

O presidente do Goiânia, Alexandre Godoi, pretende anunciar novo técnico, mas não há tempo para ser regularizado. Segundo o dirigente, o treinador procurado pelo clube trabalhou no futebol paulista e as conversas estão adiantadas. A intenção é que possa assistir ao clássico e começar logo o trabalho no Galo. Faltando quatro jogos e 12 pontos em disputa na 1ª fase, o dirigente alvinegro crê na possibilidade de classificação com mais três pontos.

O Atlético-GO é líder com 16 pontos, vem de vitória sobre o Crac (1 a 0) e necessita de mais uma vitória para se classificar antecipadamente às quartas de final. Internamente, fazer campanha boa e chegar à final é obrigação, nas palavras do presidente do clube, Adson Batista, e de outros dirigentes. Até agora, nos clássicos do Goianão 2023, o time atleticano está invicto – venceu o Goiás (2 a 1) e empatou com o Vila Nova (2 a 2).

Equipes vivem estágios e posições diferentes

As duas equipes chegam ao clássico, na manhã deste domingo (5), em estágios técnicos e posições diferentes no Goianão. Enquanto o Dragão se aproxima da classificação à próxima fase, o Galo precisa elevar a pontuação para se garantir entre os oito melhores colocados.

O Goiânia será comandado pelo auxiliar, Alex Godoi, de 30 anos e que também trabalha na base do clube, enquanto o Atlético-GO tem o aniversariante, Eduardo Souza, no comando. Neste sábado (4), o treinador completa 42 anos. Os dois comandantes não divulgaram as escalações.

Para Eduardo Souza, na vitória sobre o Crac (1 a 0), a equipe atleticana teve a melhor atuação, até agora, do ponto de vista tático, pois conseguiu mostrar sintonia entre os setores do campo e pressionar o adversário no campo dele, além de marcar com correção quando era atacado.

O volante Rhaldney e o meia Bruno Tubarão, que buscam o melhor encaixe no time, também jogaram bem. Eles atuaram ao lado de Shaylon, meia que tem sido referencial da equipe. Três jogadores que estavam no banco – os atacantes Kelvin e Daniel e o lateral e meia Moraes Júnior – entraram no segundo tempo e foram decisivos no triunfo sobre o Crac.

Alex Godoi assumiu na quinta-feira (2) no lugar de Lucas Oliveira, que foi demitido e no mesmo dia acertou a transferência para o Morrinhos.

O interino do Galo ganha dois novos contratados no Goianão: o goleiro Vinicius, de 23 anos e com passagens pela base do Goiás e nas equipes do Jaraguá, Trindade e Aparecidense, e o zagueiro e lateral esquerdo Victor Cruz, de 22 anos e campeão da 3ª Divisão do Campeonato Goiano, ano passado, pelo Santa Helena. A expectativa é em cima do atacante Wallace, de 28 anos e goleador do time com três gols no torneio.

O clube se viu numa situação embaraçosa pela saída do goleiro Lúcio, titular na goleada (4 a 0) em Anápolis. Ele foi demitido, mas rebateu o fato numa rede social. Na tarde desta sexta-feira (3), o presidente do clube, Alexandre Godoi, disse que as partes entraram em acordo para a rescisão de contrato e pediu desculpas pela precipitação nas redes sociais. O volante Romário também rescindiu o vínculo.

Goiânia x Atlético-GO na história

Retrospecto geral

256 jogos

91 vitórias do Atlético-GO

77 empates

88 vitórias do Goiânia

353 gols do Atlético-GO

345 gols do Goiânia

1º jogo: 31/07/1938 - Atlético-GO 0 x 1 Goiânia/Corintians-GO - Estádio Antônio Accioly

Último encontro: 08/03/2020 - Goiânia 0 x 1 Atlético-GO - Estádio Olímpico

Retrospecto no Goianão

130 jogos

46 Atlético

46 empates

38 Goiânia

176 gols do Atlético-GO

150 gols do Goiânia

Quando foi o primeiro jogo dos outros clássicos disputados atualmente no Goianão

Goiás 4 x 0 Vila Nova (25/7/1943)

Atlético-GO 5 x 2 Goiás (8/8/1943)

Vila Nova 1 x 6 Goiânia (15/8/1943)

Goiânia 1 x 0 Goiás (2/4/1944)

Atlético-GO 11 x 0 Vila Nova (16/7/1944)

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 8ª rodada

Jogo: Goiânia x Atlético-GO

Local: estádio Olímpico (Goiânia/GO)

Data: 5/2/2023

Horário: 10h30

Transmissão: TV Brasil Central e DAZN

Ingressos: 20 reais

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Leone Carvalho e Jonny Kamenach

GOIÂNIA: Johnathan; Jean Kenedy, Eduardo, Marcelo Xavier e Iago (Victor Cruz); Olívio, Tabata (Nivaldo) e Isaac; Nilson Júnior, Wallace e Assuério. Técnico: Alex Godoi (interino).

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Ramon Menezes e Jefferson; Rhaldney, Shaylon e Bruno Tubarão; Airton, Felipe Vizeu e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.