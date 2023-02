Goiânia e Atlético-GO se enfrentaram na manhã deste domingo (5) no estádio Olímpico, que foi o principal palco do clássico que celebra 85 anos em 2023. Pelo complemento da 8ª rodada do Goianão, o Galo levou a melhor e venceu o Dragão de virada, por 4 a 2, no Olímpico. O resultado encerra a sequência de três jogos sem vitória do time alvinegro. Abaixo confira imagens do duelo pelas lentes do repórter fotográfico Wesley Costa.

