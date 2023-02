A Federação Goiana de Futebol (FGF) confirmou nesta sexta-feira (17) que o primeiro clássico entre Goiânia e Goiás pelas quartas de final do Campeonato Goiano será disputado no estádio Serra Dourada. A partida está marcada para o dia 25 de fevereiro, (sábado), a partir das 16 horas.

Até quinta-feira (16), o confronto estava com local “a definir”. O desejo do Goiânia era mandar o jogo no Serra Dourada por maior renda. Na fase de classificação, o Galo mandou jogos no estádio Olímpico e ainda não perdeu como mandante - venceu quatro jogos e empatou um.

A diretoria do Goiânia aguardava a liberação dos laudos do Serra Dourada para oficializar o principal palco do futebol goiano como o local do duelo contra o Goiás. O jogo da volta está agendado para o dia 5 de março, na Serrinha.

O Goiânia não joga no Serra Dourada desde o dia 23 de fevereiro de 2019. Na ocasião, o Galo venceu o Itumbiara por 1 a 0. No final daquela temporada, no dia 8 de dezembro, o Goiás jogou pela última vez no Serra Dourada. No encerramento da Série A, o time esmeraldino venceu o Grêmio por 3 a 2.

Após o duelo contra o time gaúcho, o estádio Serra Dourada não recebeu jogos até maio do ano passado. Desde a reabertura, apenas Atlético-GO e Vila Nova haviam mandado partidas no principal palco do futebol goiano.

Um jogo de mata-mata do Goianão não é disputado no Serra Dourada desde a final da competição estadual em 2018. A partida foi a segunda da decisão entre Goiás e Aparecidense, e o time esmeraldino venceu por 3 a 1 para conquistar seu último título goiano.