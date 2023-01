Após ser goleado pelo Vila Nova na estreia, por 3 a 0, no OBA, o Goiânia volta a campo neste domingo (15), às 16 horas, para enfrentar o Grêmio Anápolis no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. O Galo entende que agora vai entrar no “campeonato dele” e quer somar os primeiros pontos para subir na tabela de classificação.

A partida deste domingo (15) colocará frente a frente duas equipes que sofreram derrotas elásticas na 1ª rodada. O Goiânia não resistiu à força do Vila Nova e perdeu por 3 a 0.

O Grêmio Anápolis, por sua vez, estreou em casa, no Jonas Duarte, e foi goleado pelo Atlético-GO por 4 a 1, na partida que reuniu os dois últimos campeões estaduais.

Por ter feito o gol de honra, com João Celeri, o Grêmio Anápolis está uma posição acima do Galo na tabela de classificação. O time alvinegro começou a competição na zona do rebaixamento, enquanto o Grêmio Anápolis ocupa a 10ª colocação entre os 12 clubes participantes.

Após a derrota para o Vila Nova, o técnico Lucas Oliveira lamentou o revés obtido no clássico, mas lembrou que o Tigre está em “outro campeonato”, pois que o time colorado está entre os favoritos aos primeiros lugares da tabela, ao lado de Atlético-GO e Goiás. Por isso, o treinador enfatizou a necessidade de somar pontos contra o Grêmio Anápolis no domingo.

Em relação ao time que foi derrotado pelo Vila Nova, o técnico Lucas Oliveira ganhou uma nova opção para escalar a equipe. O lateral direito Jean Kennedy, de 30 anos, foi regularizado e fica à disposição do treinador para o duelo com o Grêmio Anápolis.

A equipe alvinegra trabalha para reduzir os erros demonstrados nas jogadas de bola parada, que deram origem aos três gols sofridos para o Vila Nova na estreia. O técnico Lucas Oliveira deverá finalizar a preparação da equipe neste sábado (14) e não estão descartadas mudanças de peças na equipe.

Mesmo com a estreia negativa, a diretoria do Goiânia espera contar com o apoio da torcida alvinegra na tarde deste domingo (15). Os ingressos são vendidos a 60 reais e o torcedor com a camisa do Goiânia tem direito a pagar meia-entrada. A FGF TV (YouTube) transmite a partida.

Após a derrota na estreia, o Grêmio Anápolis quer reagir imediatamente na competição, pois almeja uma vaga na próxima fase. O técnico Edson Silva não tem baixas para escalar a equipe contra o Goiânia e pode repetir a escalação utilizada no Estádio Jonas Duarte.