A cidade de Goianápolis será a sede da 4ª etapa da Copa Goiás de Fórmula 200, neste final de semana. Corridas e apresentações de manobras radicais vão ocorrer nesta sexta-feira (22) e sábado (23). no período noturno em um circuito de rua.

O piloto Marcelo Di Tripa Peixoto é o líder do torneio com 115 pontos, oito a mais do que Deoclécio Macedo. Até o 10º colocado a diferença é de 44 pontos. Neste final de semana estarão em disputa 58 pontos, 29 para o vencedor de cada uma das duas corridas previstas.

A Copa Goiás é disputada com provas de 20 minutos mais uma volta. A programação do evento prevê dois treinos livres, além do classificatório.

Confira a programação da 4ª etapa:

Sexta-feira (23)

19:30 às 20:00 – 1 º Treino Livre (30min.)

20:30 às 21:00 – 2 º Treino Livre (30min.)

21:00 às 21:30 – Apresentações (manobras radicais)

21:30 às 21:40 – Tomada de Tempo - (10min.)

21:40 às 22:20 – Apresentações (Welling Show)

22:20 às 22:40 – Apresentações (manobras radicais)

22:40 às 22:44 – Abertura dos Boxes para Alinhamento

22:45 às 23:05– 1 ª Prova – 20min. + 1 Volta

Sábado (24)

20:00 às 20:15 – 1 º Treino Livre (15min.)

20:45 às 21:00 – 2 º Treino Livre (15min.)

21:00 às 21:30 – Apresentações (manobras radicais)

21:30 às 21:40 – Tomada de Tempo - (10min.)

21:40 às 22:20 – Apresentações (Welling Show)

22:20 às 22:50 – Apresentações (manobras radicais)

22:50 às 23:00 – Abertura dos Boxes para Alinhamento

23:00 às 23:20 – 2 ª Prova – 20min. + 1 Volta

23:20 às 23:40 – Entrega de Troféus vencedores