Goianão: árbitro Fifa de São Paulo apita volta da final

A Federação Goiana de Futebol (FGF) anunciou que o jogo da volta da final do Goianão 2022 terá arbitragem Fifa, mas sem um profissional do quadro de arbitragem do futebol goiano. Luiz Flávio de Oliveira (FIFA/SP) comandará a partida da volta entre Goiás e Atlético-GO. Marcelo Van Gasse (FIFA/SP) e Anderson Coelho/SP. Assim como ocorreu no primeiro jogo da final, marcado por polêmicas de arbitragem, o VAR será feito a ...