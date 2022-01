Esporte Goianão 2022: árbitra está perto da estreia na elite estadual Goianão pode ter árbitra principal depois de 16 anos. Goianiense Michelle Safatle espera chance e sequência na evolução na profissão

Quase 16 anos depois, o Campeonato Goiano deve ter arbitragem feminina na disputa do Estadual. Michelle Safatle, de 33 anos, deixou de ser aposta, se tornou realidade e é cotada para trabalhar como árbitra principal no Goianão 2022. A última vez que uma mulher apitou jogos da 1ª Divisão goiana foi no dia 12 de fevereiro de 2006, com Sirley Cândida, na vitória da Anap...