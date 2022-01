Esporte Goianão 2022: Atlético-GO tem elenco de calouros e veteranos Grupo do Dragão é formado por jogadores com história no Goianão e de atletas que vão estrear no Estadual

O Atlético-GO terá uma mistura de jogadores estreantes com a experiência de outros que já disputaram o Goianão na estreia da competição, nesta quarta-feira (26), em jogo contra o Crac. Há equilíbrio entre o número dos que jogaram ao menos uma edição do Estadual e dos que estão chegando para jogá-lo pela primeira vez. Há situações de atletas com uma larga experiência,...