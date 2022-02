Esporte Goianão 2022: confrontos diretos em Goiatuba e Goianésia Times que brigam contra o rebaixamento e classificação duelam pela 8ª rodada do Estadual, neste final de semana

Goiatuba e Iporá fecham a 8ª rodada do Goianão 2022, a partir das 19 horas de domingo (20), no estádio Divino Garcia Rosa, em confronto direto pela permanência na 1ª Divisão do Campeonato Goiano. Quem perder vai terminar a jornada na última colocação do Grupo B, a duas rodadas do fim da 1ª fase do Estadual.O Iporá, 5º colocado com 8 pontos, chega embalado para a par...