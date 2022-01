Esporte Goianão 2022: Goiás inicia venda de ingressos para duelo contra o Anápolis Jogo será disputado no sábado (29), na Serrinha. Será a primeira partida da equipe esmeraldina como mandante no Estadual

O Goiás divulgou os detalhes da comercialização dos ingressos para o primeiro jogo como mandante no Campeonato Goiano, diante do Anápolis, no próximo sábado (29), na Serrinha. Antes, o clube estreia no Goianão, diante do atual campeão goiano, o Grêmio Anápolis, nesta quarta-feira (25), no estádio Jonas Duarte. A partir desta terça-feira (25), sócios-torcedores adimplentes poderão retirar o ingresso para...