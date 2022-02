Esporte Goianão 2022: Goianésia pode avançar. Duelo em Anápolis é contra o rebaixamento Azulão do Vale pode se tornar o 5º clube classificado às quartas de final. Tem de vencer e torcer por empate entre Grêmio Anápolis e Jataiense, que duelam pela permanência

Dois confrontos diretos podem mudar a situação de algumas equipes no Grupo A do Goianão 2022, nesta sexta-feira (25). O Morrinhos, 3º colocado, recebe o Goianésia, 4º, no João Vilela, a partir das 19h30. Uma hora depois, o Grêmio Anápolis, 5º, entra em campo com a Jataiense, lanterna, no Jonas Duarte.Apenas um time pode confirmar classificação às quartas de final nos jogos dest...