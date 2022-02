Esporte Goianão 2022: Goiatuba anuncia contratação de Ariel Mamede Técnico assume comando da equipe, após saída de Gilberto Pereira

O Goiatuba anunciou a contratação do técnico Ariel Mamede, de 32 anos. Ele assume o comando do Azulão após a saída de Gilberto Pereira. A troca no comando da equipe do interior ocorreu após a conclusão da 6ª rodada do Goianão 2022.