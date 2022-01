Esporte Goianão 2022: 'intuito é ser campeão’, afirma volante do Goiás Time esmeraldino estreia no Estadual nesta quarta-feira (26), diante do atual campeão Grêmio Anápolis

Maior campeão do Campeonato Goiano, o Goiás não esconde o desejo de voltar a conquistar o título do Goianão e encerrar com o maior período sem conquista estadual desde o tetracampeonato do rival Vila Nova entre 1977 e 1980. A equipe esmeraldina estreia na competição em 2022 diante do Grêmio Anápolis, atual campeão, nesta quarta-feira (26), no estádio Jonas Duarte, a p...