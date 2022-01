Esporte Goianão 2022: jovens buscam oportunidades no Vila Nova Gustavinho, Graziani e Breno são alguns dos atletas que estavam na base colorada que integram o elenco profissional durante os treinos para a disputa do Estadual

O elenco do Vila Nova no Campeonato Goiano terá jovens que buscam oportunidades no time profissional. Do gol ao ataque, o Tigre terá pelo menos um jogador que tenta uma chance para mostrar seu futebol na equipe principal da equipe colorada. Com base mantida e seis reforços, a direção vilanovense fechou o plantel para o Estadual com atletas da categoria de base e o di...