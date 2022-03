Esporte Goianão 2022 não vê Goiás x Vila Nova, e ano pode terminar sem o confronto Colorados e esmeraldinos não se enfrentam na competição estadual em caso raro na história dos dois clubes e do Goianão

Com a eliminação do Vila Nova na semifinal do Campeonato Goiano, a competição estadual vai terminar sem a disputa de um clássico formado por Goiás e Vila Nova. Esse é um fato raro na história da competição, que começou a ser disputada em 1944. A última vez que isso aconteceu quando os dois clubes estavam inseridos na elite do futebol goiano foi na edição de 1990. ...