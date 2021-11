Esporte Goianão 2022 tem largada com pequena mudança sobre o VAR Uso da tecnologia a partir da semifinal é a principal novidade no Estadual, que terá o mesmo formato de disputa de 2021

Sem novidades em relação ao ano de 2021, o Campeonato Goiano de 2022 teve formato e chaveamento definidos. Em um hotel em Goiânia, representantes dos 12 participantes e da Federação Goiana de Futebol (FGF) estiveram no Conselho Técnico da competição na tarde de terça-feira (23). A competição começa dia 16 de janeiro, com decisão em 3 de abril. A única mudança no r...