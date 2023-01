Goianésia e Aparecidense se deram bem na 3ª rodada do Goianão, na noite desta quarta-feira (18). As duas equipes venceram de virada pelo mesmo placar (2 a 1) e com gols marcados no segundo tempo.

Fora, a Aparecidense obteve o segundo triunfo seguido sobre o Grêmio Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, e chega seis pontos. O Grêmio Anápolis segura a lanterna com três seguidas. Perdeu na estreia do técnico Glauber Ramos. O Goianésia obteve o primeiro triunfo, soma três pontos e empurra o Morrinhos para a faixa do rebaixamento, com um ponto.

Os gols foram marcados na etapa final. João Celeri abriu o placar para o Grêmio, aos 4 minutos. Mas João Diogo, aos 18 minutos, e Ferreirinha, aos 45 minutos, garantiram a vitória do time de Aparecida de Goiânia, uma das forças do interior.

O Goianésia também conseguiu virar o marcador. Perdia do Morrinhos em bela cobrança de falta de Danillo Ribeiro, que fez o segundo gol dele de bola parada no torneio. O Azulão do Vale empatou com Marcão, de cabeça, aos 27 minutos. Na velocidade, o Goianésia ampliou. Elicley bateu de primeira, marcando o gol da reabilitação do time do Vale do São Patrício.