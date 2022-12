O Campeonato Goiano começa dentro de um mês e todos os 12 clubes participantes já definiram os nomes dos técnicos que vão comandar as equipes. O último a escolher o treinador para a disputa da competição estadual foi o Goiás, que anunciou, na noite desta sexta-feira (9), o nome de Guto Ferreira para assumir a equipe no lugar de Jair Ventura. Entre os nomes confirmados, estão treinadores jovens, experientes, estreantes e campeões do Goianão.

O Goiás estava no mercado em busca de um nome para assumir o clube e nesta sexta-feira (9) conseguiu fechar a contratação de Guto Ferreira em uma movimentação inesperada do mercado. Guto Ferreira foi demitido do Coritiba, de forma surpreendente, e o Goiás agiu rápido para acertar com o técnico.

A bola começa a rolar no Campeonato Goiano no dia 11 de janeiro, com a abertura da 1ª rodada. Dentro de um mês, os treinadores terão tempo para conhecer os elencos, traçar estratégias e implantar as ideias para suas equipes, que farão 11 jogos em um curto espaço de tempo em uma corrida de fôlego na fase de classificação do Goianão.

Cinco das doze equipes participantes optaram pela manutenção dos trabalhos que terminaram a temporada anterior. Na capital, Atlético-GO e Goiânia fizeram essa escolha e mantiveram Eduardo Souza e Lucas Oliveira, respectivamente.

Eduardo Souza é um dos treinadores que já sentiram o gostinho de colocar o título de campeão goiano no currículo. Participou, como auxiliar e sendo interino em alguns jogos, das campanhas de conquistas de 2020 e 2022 pelo Dragão. A diretoria do Atlético-GO confia no treinador, que terá pela primeira vez a oportunidade de começar um trabalho como efetivo no time rubro-negro.

“Temos mapeado tudo aquilo que fizemos nas últimas dez rodadas (da Série A), quando assumi a equipe. Mapeamos as coisas positivas e negativas para que, na pré-temporada, consigamos evoluir os aspectos positivos e corrigir os negativos. O principal será fortalecer o setor defensivo”, disse Eduardo Souza. A manutenção do trabalho ganha importância especial neste aspecto do planejamento.

Lucas Oliveira, de 42 anos, chegou ao Goiânia na reta final da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano com a missão de recuperar um lugar na faixa de classificação à elite. Em três jogos, o treinador conseguiu colocar o Galo novamente nos trilhos e, como recompensa, obteve sua renovação contratual para dar início ao planejamento.

Até o momento, o jovem treinador é o único deste Campeonato Goiano nascido em Goiás. As equipes buscaram treinadores de lugares como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, entre outros. Lucas Oliveira terá a missão de carregar essa bandeira na competição do seu estado natal.

Outro técnico oriundo da Divisão de Acesso mantido no cargo para 2023 é Gilberto Pereira, que foi campeão da divisão intermediária com o Inhumas e segue na Pantera Avinhada.

Com boa campanha na Série C do Brasileiro à frente da Aparecidense, Moacir Júnior teve como caminho natural a renovação para 2023. O treinador mineiro que quase levou o Camaleão para a Série B é um estreante no Campeonato Goiano.

O presidente Élvis Mendes acredita que a manutenção de Moacir Júnior foi um passo importante para antecipar o início do planejamento. “A renovação da comissão técnica foi muito importante, pelo trabalho do Moacir Júnior. A partir disso, começamos a renovar contratos dos jogadores e contratar novos reforços”, frisou o dirigente.

No Anápolis, o gaúcho Luiz Carlos Winck, de 59 anos, vai para a terceira disputa de Goianão seguida no comando do Galo da Comarca. “A expectativa é a melhor possível, fizemos bons trabalhos em 2021 e 2022 e esperamos que 2023 seja melhor ainda. Estamos na montagem do clube e esperamos errar o mínimo possível”, frisou o experiente treinador.

Entre as caras novas estão o técnico Omar Feitosa, que vai comandar o Iporá. Essa será a primeira participação do treinador na competição. O treinador já trabalhou no futebol goiano, mas apenas no período da Série A de 2003, quando foi preparador físico do Goiás.

O caçula entre os treinadores é Paulo Massaro, de 40 anos, do Crac de Catalão. O ex-jogador do Atlético-GO, no entanto, possui conhecimento da competição por tê-la disputado como atleta pelo Dragão e como auxiliar técnico do próprio Leão.

Com a saída do técnico Allan Aal, o Vila Nova apostou em Claudinei Oliveira. O treinador paulista tem apenas uma experiência no Goiano, quando levou o Goiás a ser vice-campeão em 2014. O novo treinador colorado ainda não foi apresentado oficialmente, mas já foi anunciado e trabalha há alguns dias na formação do elenco.

“Ele já está trabalhando e observando algumas carências. Vai muito do nosso orçamento e do que podemos fazer no mercado. Mas ele já tem um diagnóstico, um perfil do nosso grupo e tem trabalhado”, disse o vice-presidente Leandro Bittar.

