Goianésia x Grêmio Anápolis

Válido pela: 5ª rodada do Goiano

Data: 25/1/2024 (quarta-feira)

Horário: 20 horas

Estádio: Valdeir José de Oliveira

Ingressos: 40 reais

Transmissão: FGF TV

Árbitro: Breno Souza

Assistentes: Leone Carvalho e Carlos de Sousa



Com ambiente diferente e em processo de crescimento no Goianão, o Goianésia tenta vencer a terceira partida seguida diante do Grêmio Anápolis, que faz seu pior início de Estadual na história do clube. O Azulão do Vale defende um tabu de oito partidas (sete vitórias e um empate), como mandante, sem perder para a Raposa e confia no bom retrospecto diante do adversário para vencer pela 3ª vez consecutiva e seguir na fase de ascensão na competição.

O Grêmio Anápolis, por sua vez, ainda busca a primeira vitória no Estadual. A Raposa é lanterna da competição desde a 1ª rodada, faz seu pior início de Goianão e tenta evitar uma marca que ocorreu pela última vez em 2005: não vencer nenhuma partida nas cinco primeiras rodadas. A última vez que isso ocorreu foi com o Goiânia, há 18 anos. O Galo, na ocasião, venceu pela primeira vez apenas na 7ª rodada e terminou aquela edição rebaixado à Divisão de Acesso

Leia também

+ Confira a classificação atualizada do Goianão 2023

Aparecidense x Inhumas

Válido pela: 5ª rodada do Goiano

Data: 25/1/2024 (quarta-feira)

Horário: 20h30

Estádio: Anníbal Batista de Toledo

Ingressos: 20 reais

Transmissão: FGF TV

Árbitro: Rubens Paulo dos Santos

Assistentes: Márcio Soares e Paulo César Almeida

Será apenas o segundo confronto entre Aparecidense e Inhumas na história. No único encontro entre os times, na Divisão de Acesso de 2010, o Camaleão levou a melhor e venceu por 2 a 1. Uma nova vitória no duelo é o que o time de Aparecida de Goiânia deseja para se recuperar do revés na última rodada e se manter na faixa de classificação.

Recuperação é o que o Inhumas também procura. A Pantera Avinhada perdeu pela primeira vez no Goianão na última rodada, diante do Goianésia em casa, e saiu do G8. Fora de casa, tenta pontuar para manter um bom início de Estadual e retomar posição dentro da faixa de classificação.