Inhumas x Anápolis

Válido pela: 1ª rodada do Goiano

Horário: 15h30

Estádio: Zico Brandão (Inhumas)

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Tiago Gomes e Ricardo Prado

Ingressos:

Arquibancada coberta (mandantes): R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Arquibancada descoberta (visitantes): R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

É o jogo de abertura do Goianão 2023. O Inhumas volta à elite do Campeonato Goiano após 27 anos e retorna à 1ª Divisão como atual campeão da Divisão de Acesso. A Pantera Avinhada segue sendo comandada pelo experiente técnico Gilberto Pereira.

O Anápolis também não mudou o comando em relação a última edição do Goianão. Pela terceira temporada seguida, Luiz Carlos Winck será o comandante do Galo da Comarca no Estadual. Neste ano, o clube tricolor espera repetir a boa campanha de 2022 e avançar de fase, mas deseja ir mais longe (caiu nas quartas de final no ano passado) e busca vaga em competições nacionais para 2024

Goianésia x Crac

Válido pela: 1ª rodada do Goiano

Horário: 19h30

Estádio: Valdeir José de Oliveira (Goianésia)

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Paulo César Almeida e Matheus Galvão

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Dois times que em 2022 fizeram campanhas regulares, avançaram à fase eliminatória e caíram nas quartas de final. Goianésia e Crac despontam como times que vão brigar pela classificação à 2ª fase e esse é o objetivo dos times. Além de buscarem vagas em competições nacionais para a temporada de 2024.

O Goianésia será comandado pelo técnico Sílvio Criciúma, ex-zagueiro do Goiás, que vai para sua 6ª edição como treinador no Goianão. O Crac, por sua vez, será comandado por Paulo Massaro, que era auxiliar no clube em 2022 e foi promovido para o cargo principal neste ano.