IPORÁ X APARECIDENSE

Válido pela: 10ª rodada do Goiano

Data: 12/2/2023

Horário: 15h30

Estádio: Ferreirão (Iporá)

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: André Severo e Alexandre Amaral

Ingressos: 40 reais

Confronto decisivo para o Iporá. Em casa, o Lobo Guará pode conquistar dois objetivos de uma só vez: permanência e classificação às quartas de final. A manutenção na elite pode ser conquistada caso o time pontue ou até mesmo com derrota. O avanço de fase, porém, só poderá ser celebrado neste final de semana se o time comandada pelo técnico Edson Silva vencer o Camaleão, o Goianésia não pontuar diante do Anápolis em casa e o Morrinhos não vencer o Vila Nova como visitante.

A Aparecidense vai para a penúltima rodada com a meta de vencer o Iporá para seguir entre os quatro primeiros. Já garantido nas quartas, o Camaleão tem o planejamento de subir na classificação para ter o direito de jogar em casa na sequência da competição estadual.

GRÊMIO ANÁPOLIS X CRAC

Válido pela: 10ª rodada do Goiano

Data: 12/2/2023

Horário: 16 horas

Estádio: Jonas Duarte (Anápolis)

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Leone Carvalho e Danilo Bonifácio

Ingressos: 40 reais (cadeiras) e 20 reais (arquibancada)

O duelo no Jonas Duarte tem como resultado final “seguir vivo” ou “ser rebaixado” para o Grêmio Anápolis. Em casa, a Raposa desafia o Crac na complicada busca pela permanência na elite estadual. O time do artilheiro João Celeri precisa vencer o Leão do Sul e ainda torcer contra Inhumas e Morrinhos para amenizar sua situação na reta final. Se perder, pode ser rebaixado caso o Morrinhos pontue.

O Grêmio Anápolis, porém, não terá vida fácil. O Crac pode conquistar a classificação às quartas de final se vencer a Raposa. O Leão do Sul pode avançar com empate. Com derrota também, mas dependeria de outros resultados na rodada. Mas além de vencer para confirmar vaga na próxima fase, a equipe de Catalão quer os três pontos para seguir a busca por uma posição entre os quatro primeiros.

GOIANÉSIA X ANÁPOLIS

Válido pela: 10ª rodada do Goiano

Data: 12/2/2023

Horário: 18 horas

Estádio: Valdeir José de Oliveira (Goianésia)

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Hugo Correa e Igor Alves

Ingressos: 40 reais

O confronto decisivo pode garantir mais uma equipe na próxima fase do Goiano. Fora de casa, o Anápolis depende apenas de si para avançar às quartas de final. Se pontuar diante do Azulão do Vale, estará classificado. Assim como o Crac, porém, o Galo da Comarca busca três pontos para tentar ficar entre os quatro primeiros colocados.

O Goianésia, por sua vez, joga pela vitória e para seguir na busca pela classificação. Em casa, o Azulão do Vale precisa dos três pontos para terminar a rodada entre os oito ou para decidir sua situação na última rodada.

O jogo marca a inauguração da nova iluminação do estádio, por isso o duelo será disputado às 18 horas (horário que não fazia parte da grade do Goianão, mas foi um pedido do clube).