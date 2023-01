APARECIDENSE X GOIANÉSIA

Válido pela: 2ª rodada do Goiano

Data: 15/1/2023 (domingo)

Horário: 16h

Estádio: Anníbal Batista de Toledo

Onde assistir: FGF TV (YouTube)

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Tiego dos Santos

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Após derrotas na 1ª rodada, Aparecidense e Goianésia buscam reação imediata para não iniciarem o Goianão com derrotas seguidas e desconfiança.

O Camaleão confia no fator casa para reagir, após ser superado pelo Goiás. Já o Goianésia tenta pontuar, após o revés, como mandante, diante do Crac.

Na história, a Aparecidense jamais perdeu para o Goianésia jogando como mandante. O tabu é de 13 partidas, a partir de 1999, com seis vitórias do Camaleão e sete empates.

CRAC X IPORÁ

Válido pela: 2ª rodada do Goiano

Data: 15/1/2023 (domingo)

Horário: 16h

Estádio: Genervino da Fonseca

Onde assistir: FGF TV (YouTube)

Árbitro: Anderson Gonçalves

Assistentes: Tiago Gomes e Danilo Bonifácio

Ingressos: R$ 40 (inteira).

Promoção: mulheres pagam </CJ>R$ 20 (valor único)

Equipes que começaram o Goianão com expressivas vitórias, Crac e Iporá prometem jogo movimentado para buscar um novo triunfo no Estadual. Na rodada de abertura, Leão do Sul e Lobo Guará venceram Goianésia e Morrinhos, com três gols marcados, cada.

Crac e Iporá confiam que seus atacantes vão manter o bom desempenho da 1ª rodada e podem ser decisivos no duelo entre os times neste domingo.

Apenas um jogador, nas duas equipes, é desfalque certo. O atacante Du Gaia foi expulso na 1ª rodada e não poderá ser utilizado pelo técnico Omar Freitas.

MORRINHOS X INHUMAS

Válido pela: 2ª rodada do Goiano

Data: 15/1/2023 (domingo)

Horário: 16h

Estádio: João Vilela

Onde assistir: FGF TV (YouTube)

Árbitro: Breno Souza

Assistente: Paulo César Almeida e Alexandre Amaral

Ingressos: R$ 20 (inteira)

De volta ao Goianão após 27 anos, o Inhumas venceu na estreia diante do Anápolis, com gol nos acréscimos, e agora vai para seu primeiro jogo como visitante em 2023. A Pantera encara o Morrinhos, uma das seis equipes que foram derrotas na 1ª rodada e que agora buscam recuperação.

Um dos trunfos do Inhumas na Divisão de Acesso foi ter sido bom visitante. Perdeu um jogo, venceu quatro e empatou duas vezes em sete partidas, desempenho que espera manter no Goianão.

Já a equipe tricolor tenta recuperação imediata para deixar a lanterna do Goianão e conquistar os primeiros pontos em 2023.

Outros jogos

A partida entre Anápolis e Vila Nova é a única que será disputada neste sábado (14). Leia mais sobre o duelo.

O clássico entre Atlético-GO e Goiás será no domingo (15) pela manhã e será o primeiro do ano entre eles após uma temporada agitada para a rivalidade. Leia mais sobre o jogo.

O Goiânia tenta se recuperar da goleada sofrida na 1ª rodada e estreia diante da torcida. Leia sobre a partida no Olímpico.