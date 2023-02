Um clássico tradicional da capital goiana, a reedição de duas finais, um confronto equilibrado entre dois emergentes do interior e a partida entre o campeão do ano passado (Atlético-GO) diante de um semifinalista de 2022 (Iporá) são os quatro cruzamentos definidos para as quartas de final do Campeonato Goiano. Os oito classificados segue vivos em busca do título, das três primeiras colocações (para garantir vaga na Copa do Brasil 2024) e das vagas na Série D 2024.

Depois do feriado do carnaval, as partidas entre Goiás x Goiânia, Vila Nova x Anápolis, Atlético-GO x Iporá e Crac x Aparecidense movimentarão o Estadual, com jogos de ida e volta para definição dos quatro semifinalistas.

(Confira, no fim do textos, todos os númerso dos quadrifinalistas e os retrospectos dos confrontos)

O clássico Go-Go volta a ser decisivo no Goianão, como foi na semifinal de 2019, ou nas distantes finais de 1974 (Estádio Olímpico), 1975 (Estádio Serra Dourada) e 1976, num triangular que poderia ter dado outro título ao Galo, mas em que o alviverde festejou o primeiro bicampeonato na era a partir do Serra Dourada. O último canto do Galo foi em 1974, quando desbancou o favorito, o Goiás, na final no Olímpico. No encontro mais recente, no último domingo (12), vitória esmeraldina por 2 a 0 na Serrinha.

Coincidentemente, o Olímpico se tornou o terreiro em que o Galo conquistou as vitórias (quatro) e a classificação sofrida, na rodada final da 1ª fase, com triunfo sobre o Iporá por 1 a 0. O Goiânia chegará para decidir diante do Goiás com um time jovem e ainda com o técnico do time sub-20, Alex Godoi, que assumiu a equipe no clássico contra o Atlético-GO (4 a 2). Na equipe alvinegra, destaque para os atacantes Wallace e Assuério, que fizeram a maioria dos gols. Na defesa, os zagueiros Olívio e Eduardo apareceram bem na 1ª fase. O presidente do clube, Alexandre Godoi, planejava contratar mais dois jogadores para reforçar o time.

No Goiás, o técnico Guto Ferreira vem fazendo muito bem o rodízio do elenco, composto por jogadores das últimas temporadas, dos destaques na Copa São Paulo de Futebol Júnior e dos que foram contratados em 2023 - 14 jogadores. A equipe alviverde fecha a 1ª fase na liderança após superar concorrência do Atlético-GO, vice-líder e que ficou à frente até a derrota no clássico contra o Goiânia. Nomes como Tadeu, Felipe, Zé Ricardo, Nicolas, Vinícius e o argentino Julián Palácios se destacaram na 1ª fase. Guto Ferreira terá de ser pontual na continuidade do rodízio, pois há uma série de jogos decisivos nos próximos dias - além do Estadual, há definições de vagas na Copa Verde e Copa do Brasil.

O Atlético-GO fez a segunda melhor campanha e terá o Iporá pela frente. Ainda em fase de ajustes e à procura da melhor formação, o técnico Eduardo Souza espera a recuperação dos atacantes Felipe Vizeu e Igor Torres. Fora do time, eles viram o jovem Daniel marcar três gols na 1ª fase. No recesso de dez dias, a comissão técnica planeja melhorar física, técnica e taticamente o elenco. Os destaques têm sido Ronaldo, Moraes Júnior, Shaylon, Luiz Fernando e Airton. O clube contratou também o atacante Gustavo Coutinho, de 24 anos.

O Dragão terá como adversário o Iporá, que repete em parte a campanha do ano passado, quando teve resultados ruins no início e reagiu na sequência sob comando do técnico Edson Silva, tanto em 2022 como em 2023, após ser demitido pelo Grêmio Anápolis. A dupla de ataque, Du Gaia e Iago Marques, e o veterano Pedro Bambu, são os destaques. A meta é complicar a vida do Dragão, adversário tradicional a partir da Divisão de Acesso.

A outra final do Estadual reeditada será entre Vila Nova e Anápolis. Os dois decidiram o título em 1965, ano de inauguração do Estádio Jonas Duarte, onde o Galo da Comarca venceu por 3 a 2 e ganhou o único título de sua história, e em 1995 (freguês do Anápolis durante toda a competição, o jovem time vilanovense venceu a final com direito a gol de falta de Gilvan). Na epopeia do tetracampeonato, o Vila Nova fechou a série (1978 a 80) com triunfo de 1 a 0 sobre o Galo em 1980, com gol de um dos ídolos da galera colorada, Roberto Oliveira, no último jogo do quadrangular. Ambos também subiram juntos na Divisão de Acesso de 2015 - Vila (campeão) e Anápolis (vice).

O Vila Nova busca quebrar jejum de 18 anos sem título do Goianão. O time não foi brilhante, mas chega às quartas de final com a defesa menos vazada - cinco gols sofridos em onze jogos. O goleiro Vanderlei não leva gol há cinco rodadas e mostrou capacidade, frieza e eficiência ao defender pênalti de Alex Henrique, no empate de 0 a 0 com a Aparecidense. Vanderlei prova que o investimento nele pode fazer a diferença, enquanto a comissão técnica espera conta com o retorno do capitão e zagueiro Rafael Donato, que deve voltar na próxima fase. Em ascensão física e técnica, o Tigre aposta no jogador mais vencedor do elenco - o volante Ralf, de 38 anos - e nos gols do oportunista Neto Pessoa.

O Anápolis tem o ex-jogador e técnico Luiz Carlos Winck na terceira temporada no clube. Finalista pela última vez em 2016, o Galo da Comarca renovou o elenco e tem alguns destaques, como o lateral Fábio, o zagueiro Rafael e a dupla de artilheiros formada pelo meia Ariel (cinco gols) e o grandalhão Gonzalo (com 2,04m, tem seis gols). A equipe não perdeu nenhuma vez para os times da capital. Nas quartas, pretende sair do Jonas Duarte com vantagem (vitória) para decidir em Goiânia.

No confronto entre duas forças de fora da capital, Crac e Aparecidense prometem duelos equilibrados. O Crac tem dois títulos (1967 e 2004), enquanto a equipe de Aparecida de Goiânia foi duas vezes vice (2015 e 18) na elite. Na Série D nacional, também tiveram campanhas de destaque - o Leão do Sul foi vice (2012) e a Aparecidense foi campeã (2021). O técnico Moacir Júnior aprimora o Camaleão para a disputa da Série C e tem alguns remanescentes de temporadas anteriores, como Renato, Rodriguinho e Robert e o atacante Alex Henrique. A equipe busca fazer a vantagem em casa para decidir em Catalão diante de um adversário forte, uma torcida fanática, um treinador jovem (o ex-jogador Paulo Massaro) e jogadores experientes, como os atacantes Jeremias, Jonatha e Janderson, o volante Wagner Manaus, o zagueiro Willian Goiano e o goleiro Cleriston.