Esporte Goianão: Anápolis perde pênalti e empata com o Grêmio Anápolis Galo da Comarca segue líder do Grupo A do Estadual, com 7 pontos. Após a partida, confusão entre jogadores e estafe das duas equipes tomou conta do gramado do Jonas Duarte

O Anápolis saiu na frente, cedeu o empate ao Grêmio Anápolis e perdeu um pênalti, na tarde deste domingo (6), pela 4ª rodada do Campeonato Goiano. O resultado foi a igualdade por 1 a 1, que faz o Galo da Comarca somar mais um ponto, chegar aos 7 pontos e seguir como líder do Grupo A do Estadual. Artilheiro do time e do Goianão, Erick Bahia teve a chance de garan...