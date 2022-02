Esporte Goianão: Anápolis vence a Jataiense e segue na cola do Goiás Galo da Comarca chega aos 11 pontos, mesmo número do alviverde, mas perde no saldo de gols (4 a 3)

O Anápolis segue na cola do líder Goiás no Grupo A do Campeonato Goiano após vencer a Jataiense por 1 a 0, neste domingo (13), pela 6ª rodada do Estadual. No Arapucão, o Galo da Comarca foi melhor a maior parte do tempo, segurou a Raposa do Sudoeste em parte do segundo tempo e ganhou com gol de Felipe Chaves. O Anápolis é vice-líder do Grupo A e chega aos 11 pon...