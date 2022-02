Esporte Goianão: Atlético-GO vence Aparecidense e lidera chave Em noite de Rato e sob novo comando técnico, Dragão bateu adversário em casa e voltou ao topo do Grupo A do Estadual

Sob novo comando técnico, recheado de mudanças e numa noite inspirada do meia-atacante Wellington Rato, o Atlético-GO se redimiu das duas derrotas que havia sofrido no Goianão e, superior técnica e taticamente durante todo o jogo, venceu por 2 a 0 a Aparecidense no Estádio Antonio Accioly, na noite desta quarta-feira (9). O Dragão reassume a liderança do Grupo B...