Esporte Goianão: cinco trocas de técnico em seis rodadas Número de saída de treinadores em 6 rodadas é o mesmo de 2021 e 2020, mas menor do que 2019

Historicamente, os Estaduais são conhecidos por serem “trituradores” de técnicos. Na atual edição do Campeonato Goiano, cinco dos 12 clubes da disputa trocaram de comando em seis rodadas. Duas mudanças ocorreram após pedidos de demissões - Atlético-GO e Morrinhos - e as outras três, no Iporá, Grêmio Anápolis e Goiatuba, foram divulgadas como “comum acordo” pelas equipes....