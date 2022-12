O período de 31 dias de pré-temporada para quase todas as equipes do futebol nacional, previsto no calendário da CBF para 2023, é comemorado pelos profissionais de preparação física, que sempre reivindicaram um tempo maior para preparar os elencos de olho em um período desgastante, com jogos em excesso e deslocamentos longos. O motivo da visão positiva é que, com um mês de preparação, é possível traçar planejamentos para elaborar bem todas as valências físicas, sem atropelos, e aliar atividades de prevenção de lesões, tudo isso antes de começar a primeira competição do ano.

A CBF destinou o período entre 14 de dezembro e 14 de janeiro para a pré-temporada. Esse prazo destinado pela CBF é exatamente igual aos períodos reservados para esse tipo de atividade somados nas últimas três temporadas. Para 2020, houve 14 dias de preparação, enquanto para 2022 foram destinados 17 dias. Em razão da pandemia da Covid-19, o ano de 2021 não teve período de pré-temporada.

No futebol goiano, o período total será um pouco menor, pois a Federação Goiana de Futebol antecipou para o dia 11 de janeiro o início da 1ª rodada do Campeonato Goiano. Outra exceção é o Vila Nova, que teve calendário nacional até o dia 19 de novembro com a disputa da final da Copa Verde e só pode iniciar o processo de pré-temporada após o dia 19 de dezembro.

De qualquer forma, a previsão de 31 dias de pré-temporada em calendário oficial é rara, sobretudo para aquelas equipes que disputam as séries A e B do Brasileiro. As equipes que disputam divisões inferiores do futebol nacional têm, em média, períodos até maiores de preparação em virtude do encerramento dessas competições se darem mais cedo. Por isso, é comum que as competições estaduais comecem com uma diferença maior entre a preparação física dos clubes do interior e dos três principais clubes de Goiânia: Atlético-GO, Goiás e Vila Nova.

Com mais de 30 anos de carreira como preparador físico no futebol nacional e com trabalhos em clubes como Atlético-GO, Ceará, Vasco, Fluminense, Figueirense, Sport, entre outros, Jorge Sotter, atualmente no Cuiabá, valorizou a possibilidade de contar com um período mais amplo para a pré-temporada. Para ele, esse é um período próximo do ideal para trabalhar todas as valências físicas sem queimar etapas.

“Nas partes física, tática e técnica, é muito importante esse prazo porque você não precisa queimar etapas. Na parte física, por exemplo, é muito importante ter tempo para trabalhar o aspecto da força, pois é um pré-requisito para o desenvolvimento do trabalho de potência e velocidade”, explicou Jorge Sotter.

Robson Gomes, de 58 anos, é outro profissional de Educação Física que tem no currículo trabalhos à frente da preparação física de clubes como Goiás, Coritiba, Chapecoense, Cruzeiro e, por último, esteve no Náutico. Ao longo da carreira, o preparador físico participou de vários processos de pré-temporada e comemorou o prazo reservado para esse trabalho visando à próxima temporada.

O preparador físico, que está sem clube no momento, lembrou que, mesmo com o intervalo de folgas para as festas de fim de ano, é possível realizar um planejamento sem prejuízos aos elencos.

“O espaço de pré-temporada é altamente salutar, justamente em função daquilo que sempre pregamos, que tivéssemos uma pré-temporada com espaço de 30 a 40 dias. O ideal era que fossem contínuos. Como tem as festas (Natal e Ano Novo), vai ter uma quebra, mas, mesmo assim, vai ter tempo de recuperar até o início das competições”, destacou Robson Gomes.

Jorge Sotter vai na mesma linha e acredita que “dá para programar folgas sem prejuízo, pois os atletas têm sido muito profissionais em períodos de descanso”. Além disso, o preparador físico explicou que essa pausa será importante no aspecto psicológico dos jogadores, que vão se preparar de olho em uma longa temporada.

Com um tempo melhor de preparação, há a possibilidade maior de escalonamento de trabalhos físicos, técnicos e táticos e a chance de preservar atletas em atividades de acordo com o acompanhamento diário. Isso vai contribuir para a prevenção de lesões, sobretudo nesse primeiro momento em que os jogadores terão uma maratona de partidas entre a estreia e o fim do Estadual em menos de três meses.

“Fazemos avaliação diária dos atletas e progressão também. Não perdemos mais aqueles primeiros dias de avaliações, como antes, e já usamos esses primeiros dias para adaptação física e fisiológica dos atletas, no sentido de adaptá-los novamente aos exercícios. Ganhamos dias importantes nesse início, principalmente para preservar alguns jogadores neste início para que o atleta tenha a mínima chance, ou menor risco, de lesões no começo de temporada”, explicou o Robson Gomes.

Para que o trabalho seja otimizado, Jorge Sotter explicou que é fundamental que os clubes já apresentem a maior parte do elenco no início da pré-temporada para que o trabalho seja feito com homogeneidade. “Não adianta ter os 30 dias se você não tiver 70% ou 80% do grupo já formado no início do trabalho. É legal para conhecer bem os atletas que estão chegando e para adequação à metodologia do trabalho”, destacou Jorge Sotter.

Outro aspecto importante é que, com mais tempo de trabalho, a comissão técnica também poderá organizar mais jogos amistosos para ajustes das equipes. Há muitas caras novas no início de temporada e isso permite que os times cheguem ao início das competições com melhor conjunto e mais dados de resposta física dos atletas em simulação de jogo.

Para os clubes do interior, que disputam as séries C e D do Brasileiro ou que não possuem calendário nacional, o período disponível para a pré-temporada é mais amplo, mas depende da força financeira deles. O aumento do período de preparação impacta nos compromissos salariais com elenco e comissão técnica, além de outras despesas.

No Goianésia, por exemplo, a pré-temporada começa nesta segunda-feira (5). O preparador físico Marcelo Froeder, que volta ao Azulão do Vale, acredita que o período para preparação é bom, mas relativo. Ele não vê as equipes do interior com tanta vantagem física sobre clubes como Atlético-GO, Goiás e Vila Nova pelo simples fato de normalmente contarem com maior tempo de preparação.

“Se eu fosse preparador físico de um time grande, queria 15 dias de pré-temporada, pois você vai trabalhar com atletas que já possuem um lastro físico muito importante”, disse Marcelo Froeder.

O membro da comissão técnica do Goianésia vai trabalhar juntamente com o técnico Sílvio Criciúma e diz que, no planejamento do clube, o trabalho integrado entre preparação física e trabalhos táticos e técnicos com bola será feito desde o primeiro dia de atividade.

“Vamos trabalhar com bola desde o primeiro dia e queremos realizar, ao menos, três amistosos. O objetivo é chegar contra o Crac de Catalão com a equipe atuando em alta performance”, projetou Marcelo Froeder.

Entre os 12 clubes que disputarão o Campeonato Goiano em 2023, a Aparecidense foi a primeira equipe a começar a pré-temporada de forma presencial. O Camaleão apresentou o elenco na última quinta-feira (1º/12) e iniciou as atividades com avaliações físicas e um trabalho na academia do clube.

O Crac de Catalão, liderado pelo técnico Paulo Massaro, apresentou uma novidade. Os jogadores estão fazendo a primeira parte do trabalho de forma remota até se apresentarem presencialmente no dia 12 de dezembro.

“Vamos nos apresentar no dia 12, mas a pré-temporada já começou. Vamos fazer três semanas remotamente. Os atletas estão trabalhando de casa, com monitoramento da minha comissão técnica. São trabalhos físicos e de academia, para que possam chegar no dia 12 com condições de já trabalhar com bola”, detalhou Paulo Massaro.

DURAÇÃO DA PRÉ-TEMPORADA NOS ÚLTIMOS ANOS



2023

14 de dezembro a 14 de janeiro (31 dias)

2022

9 de janeiro a 25 de janeiro (17 dias)

2021

Não houve, em razão da pandemia da Covid-19, para as equipes que jogaram a Série A do Brasileiro. Não houve intervalo entre o fim do Goianão 2020 e o início do estadual de 2021

2020

8 de janeiro a 21 de janeiro (14 dias)

2019

2 de janeiro a 19 de janeiro (18 dias)

2018

3 de janeiro a 16 de janeiro (14 dias)



INÍCIO DE PRÉ-TEMPORADA DE CADA CLUBE DO GOIANÃO

Aparecidense: 1º de dezembro

Anápolis: 8 de dezembro

Atlético-GO: 13 de dezembro

Crac: 12 de dezembro

Goianésia: 5 de dezembro

Goiânia: 5 de dezembro

Goiás: 15 de dezembro

Grêmio Anápolis: 2 de dezembro

Inhumas: 2ª semana de dezembro

Iporá: 12 de dezembro

Morrinhos: 8 de dezembro

Vila Nova: 19 de dezembro