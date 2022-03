Esporte Goianão: comissão diz que ainda vai avaliar lances polêmicos Avaliação de Atlético-GO 1 x 0 Goiás deve ser feita nesta segunda-feira (28) pelo presidente da Ceaf/GO, Júlio César Mota, e o ex-árbitro Cleiber Elias, que atua no Estadual como observador

Enquanto os dirigentes dos clubes finalistas do Goianão 2022 protestam contra a atuação da arbitragem do primeiro jogo da final do Goianão, no Estádio Antonio Accioly, sábado (26), a Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Goiás (Ceaf/GO) e a Federação Goiana de Futebol (FGF) adotam a cautela para avaliar os lances polêmicos do clássico. A avaliação dos lances d...