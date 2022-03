Esporte Goianão: como ficam as quartas de final Goiás, Anápolis, Vila Nova e Atlético-GO disputarão o primeiro jogo fora e decidirão em casa por terem feito melhor campanha na 1ª fase

A rodada final da 1ª fase do Goianão 2022 definiu, neste domingo (6), os confrontos das quartas de final do torneio. Os confrontos: Goiás (1º do Grupo A) x Crac (4º do Grupo B) Vila Nova (1º Grupo B) x Goianésia (4º Grupo A) Anápolis (2º Grupo do A) x Iporá (3º do Grupo B) Atlético-GO (2º do Grupo B) x Morrinhos (3º do Grupo A) Goiás, Anápolis, V...